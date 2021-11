Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : contrat de 1,23 Md$ avec le gouvernement US information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Eli Lilly annonce un accord avec le gouvernement des Etats-Unis pourtant sur la fourniture de 614 000 doses supplémentaires de bamlanivimab et d'etesevima, pour un administration conjointe, dans le cadre d'un traitement d'urgence du Covid léger ou modéré et de la prophylaxie post-exposition. Le contrat de 1,23 milliard de dollars prévoit la fourniture de 400 000 doses avant le 31 décembre 2021 puis de la totalité des doses avant le 31 janvier 2022. Eli Lilly indique que l'impact de ce nouvel achat sur les prévisions 2021 entraine une hausse de revenus de 840 M$, soit un BPA de 0,25 dollar. L'impact attendu en 2022 sera reflété dans les orientations financières de l'entreprise qui seront fournies en décembre 2021.

