Eli Lilly : contrat avec l'Europe pour un traitement du Covid

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui la signature d'un contrat-cadre avec Eli Lilly visant à fournir un traitement à base d'anticorps monoclonaux pour les patients atteints du coronavirus. Il s'agit là de la toute dernière avancée vers la constitution dupremier portefeuille de cinq traitementsprometteurs annoncé par la Commission dans le cadre de la stratégie de l'UE en matière de traitements contre le COVID-19 en juin 2021, explique la Commission. Le médicament en question fait actuellement l'objet d'une évaluation en continu par l'Agence européenne des médicaments. 18 États membres ont souscrit à l'accord de passation conjointe de marché visant à acquérir jusqu'à 220000 traitements.

