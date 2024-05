Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: consacre 6,5 M$ à un fonds pour l'UNICEF information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé un don de 6,5 millions de dollars au Fonds des États-Unis pour l'UNICEF afin d'améliorer la santé des enfants et des jeunes exposés à des risque de maladies non transmissibles (ou MNT, soit les infarctus, AVC, cancers, diabète...) en Inde.



Ce don porte l'engagement total de Lilly à plus de 20 millions de dollars depuis 2022.



L'UNICEF utilisera ce financement pour renforcer les systèmes de santé, former les travailleurs et soutenir les enfants ainsi que les familles touchés par des maladies telles que le diabète de type 1 et les maladies cardiaques.



Cette initiative vise à améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des enfants dans les zones à ressources limitées en Inde d'ici 2030, en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.







