Eli Lilly:confirme son implication sur le sujet de l'obésité

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce le lancement de la prochaine phase de sa campagne de marque d'entreprise Get Better en mettant l'accent sur l'obésité.



Plus tôt cette année, Lilly a lancé Get Better pour renforcer son engagement à découvrir et à fabriquer des médicaments qui donnent aux gens une chance d'être en meilleure santé.



Le laboratoire rappelle son engagement à répondre aux besoins des personnes touchées par le diabète et l'obésité avec des options de traitement qui changent la façon dont les prestataires de soins de santé peuvent traiter ces maladies et offrent des avancées technologiques aux patients.



'Le développement et les approbations de Mounjaro et Zepbound démontrent notre engagement continu envers cette mission', ajoute la laboratoire.



Eli Lilly précise s'opposer à l'utilisation de ses médicaments à des fins esthétiques pour perdre du poids : Mounjaro et Zepbound sont indiqués pour le traitement de maladies graves ; ils ne sont pas approuvés - et ne doivent pas être utilisés pour - la perte de poids esthétique.





