Eli Lilly: compte investir 450 M$ en Caroline du Nord

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui son intention d'investir 450 millions de dollars supplémentaires et de créer au moins 100 nouveaux emplois pour étendre sa capacité de fabrication dans l'usine Research Triangle Park de la société, en Caroline du Nord, aux États-Unis .



L'expansion comprendra une capacité supplémentaire de remplissage parentéral, d'assemblage de dispositifs et de conditionnement pour répondre à une demande accrue de produits à base d'incrétines de Eli Lilly qui traitent le diabète.



' L'expansion de nos opérations au Research Triangle Park accélérera la vitesse à laquelle nous pouvons produire des médicaments sur lesquels les patients comptent pour relever de graves problèmes de santé comme le diabète. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif que nous avons partagé en novembre 2022 de doubler la capacité d'incrétine fin de cette année', a indiqué Edgardo Hernandez, vice-président exécutif et président de Lilly Manufacturing Operations.





