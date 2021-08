Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : collaboration stratégique avec Lycia Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir un accord de recherche et de licence pluriannuel avec Lycia Therapeutics, s'appuyant sur LYTAC (Lysosomal Targeting Chimera), la technologie ciblant la dégradation des protéines de Lycia. Selon Eli Lilly, LYTAC peut permettre le développement de plusieurs modalités de traitement auparavant considérées comme insolubles dans un éventail de domaines thérapeutiques et de maladies. Selon les termes de l'accord, les sociétés utiliseront la plate-forme LYTAC de Lycia pour découvrir et développer de nouveaux dégradeurs pour un maximum de cinq cibles afin de répondre aux principaux besoins médicaux non satisfaits dans les domaines thérapeutiques de Eli Lilly - notamment l'immunologie et la douleur. Eli Lilly sera seule responsable du développement préclinique et clinique et recevra une licence mondiale exclusive pour commercialiser des médicaments potentiels résultant de l'accord. En contrepartie, Lycia recevra un paiement initial de 35 millions de dollar et pourra recevoir plus de 1,6 milliard de dollars de paiements d'étape potentiels en fonction des développements futurs. Eli Lilly précise que cette transaction n'entraînera aucun changement dans ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2021.

