Eli Lilly: collaboration de recherche avec Totus Medicines

(CercleFinance.com) - Totus Medicines, présentée comme ' une société qui révolutionne la découverte et le développement de médicaments à petites molécules à l'aide de bibliothèques codées par ADN covalent et d'outils d'IA ', a annoncé une collaboration de recherche multi-cibles avec Eli Lilly visant à découvrir des médicaments candidats à petites molécules contre des cibles non divulguées.



Selon les termes de l'accord, Totus Medicines utilisera sa plateforme exclusive OmniDEL pour générer des composés covalents de haute qualité contre les cibles d'Eli Lilly.



Par la suite, Lilly et Totus auront la possibilité de poursuivre exclusivement le développement préclinique et clinique et la commercialisation des composés identifiés lors de la collaboration et de recevoir des paiements d'étape.









