Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : collaboration avec Amgen dans la Covid-19 Cercle Finance • 17/09/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Amgen annoncent une collaboration pour la fabrication d'anticorps, destinée à accroitre significativement la capacité d'approvisionnement disponible pour les thérapies potentielles de Lilly dans la Covid-19. En effet, le laboratoire d'Indianapolis étudie actuellement plusieurs anticorps potentiellement neutralisant pour la prévention et/ou le traitement de cette maladie, que ce soit en monothérapie ou en combinaison. Par cette collaboration, les deux groupes pourront faire rapidement monter en puissance la production et servir davantage de patients à travers le monde, en cas de succès des tests cliniques pour une ou plusieurs thérapies et d'approbations réglementaires.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.