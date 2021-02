Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : changement de directeur financier Cercle Finance • 09/02/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce la nomination d'Anat Ashkenazi au poste de vice-présidente principale et directrice financière, succédant à Josh Smiley, qui a démissionné de son poste et quittera l'entreprise, en raison d'une 'relation personnelle inappropriée' avec des employés. Anat Ashkenazi, qui travaille au sein du groupe pharmaceutique d'Indianapolis depuis près de 20 ans, y a récemment occupé le poste de vice-présidente principale, contrôleure et directrice financière de Lilly Research Laboratories depuis 2016.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.