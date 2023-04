Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: cession du Baqsimi à Amphastar information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique avoir conclu un accord définitif pour céder à Amphastar ses droits dans le monde entier sur le Baqsimi, 'premier et seul glucagon administré par voie nasale pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les personnes atteintes de diabète'.



Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a lancé Baqsimi en 2019. Le produit est actuellement disponible sur 27 marchés internationaux et ses ventes mondiales ont totalisé 139,3 millions de dollars l'année dernière.



Eli Lilly recevra 500 millions de dollars à la clôture de la transaction, prévue au deuxième ou au troisième trimestre 2023, puis 125 millions un an après, et sera éligible à des paiements d'étape basés sur les ventes pouvant atteindre 450 millions de dollars au total.





