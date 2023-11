Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: campagne de prévention des maladies rénales information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - C'est pourquoi Boehringer Ingelheim et Eli Lilly and Company ont annoncé aujourd'hui le lancement de 'It Takes 2', soit une nouvelle initiative de santé visant à renforcer l'importance des tests complets et du diagnostic précoce des maladies rénales.



En effet, aux États-Unis, plus de 35 millions d'adultes souffrent d'une maladie rénale chronique (IRC) et près de 90 % d'entre eux ignorent leur état.



Pour 'It Takes 2', Boehringer Ingelheim et Lilly se sont associés à l'artiste musical de renom Rob Base, qui a réinventé et réenregistré son single classique spécifiquement pour cette cause, transformant 'It Takes Two' en 'It Takes 2 - The Remix'.



Outre le nouveau remix, l'initiative répond au besoin critique de tests complets de IRC, avec deux tests, sanguins et urinaires, et un message s'adressant directement aux professionnels de santé ainsi qu'aux adultes à risque de maladie rénale chronique.





