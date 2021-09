Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : baisse de 40% du prix d'Insuline Lispro aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 13:01









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce une baisse de 40% des tarifs catalogue de l'Insuline Lispro injectable aux Etats-Unis à compter du 1er janvier, retrouvant ainsi le niveau de prix de 2008. La nouvelle tarification s'appliquera à toutes les insulines sans marque proposées par Eli Lillu, précise la firme. ' Lilly a mis en place de nombreux programmes d'accessibilité depuis 2017. Collectivement, ces solutions réduisent considérablement les dépenses personnelles des personnes utilisant nos insulines ', notamment pour les personnes sous-assurées ou non-assurées, explique David A. Ricks, président-directeur général d'Eli Lilly. 'Nous espérons que cette réduction supplémentaire de 40% du prix pourra permettre à un plus grand nombre de personnes souffrant de diabète d'avoir accès à une insuline abordable', a-t-il ajouté.

