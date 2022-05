Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: avis favorable du CHMP pour l'Olumiant information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable pour Olumiant (baricitinib) en tant que traitement de l'alopécie sévère (AA) chez les adultes.



Cette décision constitue une première étape vers l'approbation réglementaire européenne.



C'est désormais à la Commission européenne de prendre la décision finale pour une éventuelle mise sur le marché sur le vieux continent. La décision de la Commission est attendue dans un délai d'un à deux mois.



Eli Lilly rappelle par ailleurs que Olumiant bénéficie d'un statut d'examen prioritaire accordé par la FDA depuis février 2022, toujours en tant que potentiel traitement de l'AA sévère chez les adultes. Des décisions réglementaires sont également attendues dans l'année aussi bien aux Etats-Unis qu'au Japon.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.