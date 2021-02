Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : autorisation en urgence dans la Covid-19 Cercle Finance • 10/02/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que la FDA des États-Unis a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour la combinaison bamlanivimab (700 mg) et etesevimab (1400 mg), dans le traitement de la Covid-19 légère à modérée. L'EUA concerne les patients de 12 ans et plus à haut risque de progression vers une forme grave de la maladie et/ou l'hospitalisation. La combinaison doit être injectée dès que possible après un test positif et dans les 10 jours suivant l'apparition des symptômes. Eli Lilly, en collaboration avec Amgen, prévoit de fabriquer jusqu'à un million de doses d'etesevimab pour administration avec bamlanivimab d'ici la mi-2021. Plus de 250.000 doses seront fabriquées tout au long du premier trimestre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.