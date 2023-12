Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: arrivée du Zepbound injectable sur le marché US information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir aujourd'hui que l'injection de Zepbound (tirzépatide) est désormais disponible.



Pour rappel, le Zepbound est indiqué pour les adultes obèses (soit dont l'IMC est égal ou supérieur à 30) ou ceux qui sont en surpoids (IMC égale ou supérieur à 27) ayant également des problèmes médicaux liés au poids (hypertension, dyslipidémie, diabète de type 2, apnée obstructive du sommeil, maladies cardiovasculaires) et qui souhaitent perdre durablement du poids.



Suite à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis le 8 novembre 2023, les personnes souffrant d'obésité peuvent désormais accéder au Zepbound en six doses (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg) sur ordonnance.



'La disponibilité de Zepbound dans les pharmacies américaines constitue une première étape, mais nous devons maintenant travailler main dans la main avec les employeurs, le gouvernement et les partenaires du secteur de la santé pour éliminer les obstacles et rendre Zepbound accessible à ceux qui en ont besoin. Nous sommes ravis de constater une couverture croissante sur le marché, permettant à des millions d'Américains d'accéder à Zepbound', a commenté Rhonda Pacheco, vice-présidente du groupe Lilly Diabetes and Obesity.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.