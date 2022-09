Eli Lilly: approbation de la FDA pour le Retevmo information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé le Retevmo (selpercatinib, gélules de 40 mg et 80 mg) pour certains patients adultes atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques avec unefusionpositive deRET.



'Le selpercatinib a démontré des réponses cliniquement significatives et durables à travers une variété de types de tumeurs chez des patients atteints de cancers induits par RET, y compris des cancers du pancréas, du côlon et d'autres cancers nécessitant de nouvelles options de traitement ', a déclaré Vivek Subbiah, professeur spécialiste en thérapie expérimentale contre le cancer à l'Université du Texas.



'Ces données et l'approbation par la FDA de l'indication agnostique de la tumeur soulignent l'importance des tests génomiques complets et de routine pour les patients dans une grande variété de types de tumeurs', a-t-il ajouté.