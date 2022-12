Eli Lilly: annonce de nouvelles données pour Verzenio information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 10:41

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier les résultats actualisés de l'essai pivot de phase 3 monarchE portant sur l'association de Verzenio (abemaciclib) en adjuvant à un traitement endocrinien standard dans le traitement du cancer du sein précoce (CST).



Ces données ont été présentées sous la forme d'un exposé oral lors du 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) et publiées simultanément dans The Lancet Oncology.



L'augmentation absolue de la survie sans maladie invasive (IDFS) et de la survie sans rechute à distance (DRFS) a continué à s'accentuer à quatre ans, pour atteindre respectivement 6,4 % et 5,9 %, reflétant les améliorations par rapport aux taux à deux et trois ans.



Bien que les données sur la survie globale (OS) soient encore immatures, moins de décès ont été observés dans le groupe Verzenio-plus-ET par rapport au groupe ET en monothérapie.



' Ces résultats apportent une preuve supplémentaire du bénéfice significatif que Verzenio en adjuvant ajoute au traitement endocrinien standard chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce à haut risque ', a déclaré Stephen Johnston, M.D., Ph.D., professeur de médecine du cancer du sein et oncologue médical consultant au Royal Marsden NHS Foundation Trust et investigateur principal de l'essai monarchE.