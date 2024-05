Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: Alonzo Weems prendra sa retraite en fin d'année information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que Alonzo Weems, membre du comité exécutif et vice-président exécutif en charge de la gestion des risques d'entreprise et responsable de l'éthique et de la conformité prendra sa retraite le 31 décembre 2024, après 27 ans de service dans l'entreprise.



Alonzo Weems continuera d'exercer ses fonctions alors que le laboratoire mène une recherche interne et externe d'un responsable de l'éthique et de la conformité.



Alonzo Weems avait débuté sa carrière chez Eli Lilly en 1997 en tant qu'avocat au sein du groupe juridique mondial des affaires et réglementaires avant d'occuper différents postes de direction.





