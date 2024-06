Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: alerte au sujet de contrefaçons de ses produits information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:03









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company publie une lettre ouverte pour faire part des risques graves posés par les versions contrefaites, falsifiées et composées de leurs médicaments approuvés par la FDA, Mounjaro et Zepbound.



Eli Lilly souligne l'importance de l'utilisation appropriée de ces médicaments authentiques.



Pour protéger les patients, Lilly intente des actions en justice contre des med-spas et centres de bien-être vendant des produits composés non approuvés de tirzepatide.



Les défendeurs sont accusés de tromperie en présentant leurs produits comme équivalents à Mounjaro/Zepbound, en utilisant les résultats des essais cliniques de Lilly de manière trompeuse, et en se référant faussement aux approbations de la FDA.



La lettre de Lilly vise à sensibiliser sur les dangers des produits non sécurisés et à promouvoir l'utilisation correcte de leurs médicaments approuvés.





