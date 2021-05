Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : accords de licence et dons de baricitinib en Inde Cercle Finance • 04/05/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce aujourd'hui avoir reçu lundi des autorités indiennes (Central Drugs Standard Control Organization) une autorisation d'utilisation d'urgence restreinte du baricitinib (2 mg et 4 mg) en association avec le remdesivir, afin de traiter les personnes touchées par la Covid et hospitalisées dans le pays. Dans ce cadre, le laboratoire a annoncé aujourd'hui un don de 400 000 comprimés de baricitinib au gouvernement indien, alors que le pays est touché par une vague épidémique sans précédent. Eli Lilly annonce aussi travailler avec des sociétés pharmaceutiques indiennes locales pour exécuter des accords de licence volontaires, libres de droits, afin d'accélérer la fabrication et la distribution du médicament en Inde pendant la pandémie.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.