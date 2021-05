Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : accords avec quatre entreprises autour du diabèt Cercle Finance • 06/05/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce aujourd'hui avoir signé des accords internationaux stratégiques avec quatre entreprises - DexCom, Glooko, myDiabby Healthcare et Roche - pour faire progresser les solutions connectées et rationaliser les soins pour les personnes atteintes de diabète sur les marchés extérieurs aux États-Unis. Ces sociétés offrent des plates-formes de gestion du diabète uniques qui seront compatibles avec le Tempo Pen de Eli Lilly -une version modifiée du stylo à insuline jetable pré-rempli, déjà approuvée sur plusieurs marchés mondiaux- et le Tempo Smart Button -actuellement en phase de développement avancé et en attente du marquage CE. 'L'enregistrement des doses d'insuline fait souvent partie du casse-tête de la gestion du diabète pour les personnes qui utilisent des stylos à insuline et suivent manuellement leurs doses', explique en substance Marie Schiller, vice-présidente chez Eli Lilly. 'En intégrant les données des solutions de stylos à insuline connectés dans des logiciels compatibles largement utilisés, nous visons à soutenir une prise de décision améliorée', ajoute-t-elle.

