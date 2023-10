Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: accord pour l'acquisition de Point Biopharma information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 13:35









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord définitif pour l'acquisition de Point Biopharma, une société radiopharmaceutique disposant d'un portefeuille de thérapies par radioligands au stade clinique et préclinique en développement pour le traitement du cancer.



'La thérapie par radioligand peut permettre le ciblage précis du cancer, permettant une efficacité antitumorale significative tout en limitant l'impact sur les tissus sains', souligne le laboratoire pharmaceutique.



Selon les termes convenus, Eli Lilly lancera une OPA visant toutes les actions en circulation de Point à un prix d'achat de 12,50 dollars par action (soit un montant total d'environ 1,4 milliard de dollars) payable à la clôture.



La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés. Elle n'est soumise à aucune condition de financement et devrait être conclue vers la fin de l'année 2023, sous réserve des conditions habituelles.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.