Eli Lilly: accord pour acquérir Morphic

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord définitif pour acquérir Morphic, société biopharmaceutique développant des thérapies orales à base d'intégrines pour le traitement de maladies chroniques graves, pour un montant total d'environ 3,2 milliards de dollars.



Le programme principal de Morphic, la molécule MORF-057, pourrait élargir les options de traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Elle est évaluée dans des études de phase 2 dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.



Eli Lilly lancera une OPA sur toutes les actions Morphic en circulation à un prix de 57 dollars par action payable à la clôture, prix représentant une prime d'environ 79% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.



La transaction, approuvée par les deux conseils d'administration, devrait être finalisée au troisième trimestre sous réserve des conditions habituelles, dont l'apport d'une majorité des actions en circulation de Morphic.





