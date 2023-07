Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eli Lilly: accord définitif autour du rachat de Versanis information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur son projet d'acquisition de Versanis, une société biopharmaceutique privée qui s'intéresse au développement de nouveaux médicaments pour le traitement des maladies cardio-métaboliques.



L'actif principal de Versanis est le bimagrumab, un anticorps monoclonal qui permet de bloquer la signalisation de l'activine et de la myostatine. Le bimagrumab est actuellement évalué dans le cadre d'une étude de phase 2b, seul et en association avec le sémaglutide, chez des adultes en surpoids ou obèses.



' En unifiant les connaissances et l'expertise en biologie des incrétines d'Eli Lilly avec la compréhension approfondie de la biologie de l'activine chez Versanis, nous visons à exploiter les avantages potentiels de telles combinaisons chez les patients', a déclaré Ruth Gimeno, vice-présidente du groupe en charge du diabète, de l'obésité et de la recherche cardiométabolique chez Eli Lilly.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Versanis pourraient recevoir jusqu'à 1,925 milliard de dollars en espèces, y compris un paiement initial et des paiements ultérieurs à la réalisation de certaines étapes de développement et de vente.