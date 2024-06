Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: accord de collaboration avec OpenAI information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec OpenAI, le créateur du robot conversationnel ChatGPT, afin de découvrir de nouveaux traitements contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.



D'après le laboratoire, l'IA générative pourrait favoriser l'émergence de nouveaux agents antimicrobiens, mais aussi que le développement de technologies plus spécifiques et personnalisées.



Selon Lilly, la résistance aux antimicrobiens - un phénomène attribué à l'utilisation d'antibiotiques - est un domaine sous-estimé, mais qui constitue pourtant l'une des premières menaces sanitaires au niveau mondial.



Le groupe ajoute que le sujet touche tous les pays du globe, quels que soient leurs niveaux de développement économique.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 908,29 USD NYSE +2,69%