Eli Lilly: accord autour de l'insuline au Bangladesh information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 14:31

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce un accord avec International Agencies (Bangladesh) Ltd. (IABL) afin de lui fournir son ingrédient pharmaceutique actif (API) pour l'insuline humaine à un prix réduit. L'idée est d'accroître l'accès aux soins pour les patients et améliorer l'abordabilité de l'insuline de haute qualité pour près d'un million de personnes atteintes de diabète au Bangladesh d'ici 2030.



IABL formulera, remplira et finira les flacons et cartouches d'insuline humaine sous sa propre marque et son propre nom de marque d'ici 2025. L'insuline produite par IABL sera exclusivement destinée au marché du Bangladesh, précise Eli Lilly.



'Grâce à des collaborations comme celle-ci avec IABL, nous nous efforçons de réduire les obstacles à l'accès et d'assurer une production continue et un approvisionnement ininterrompu d'insuline afin qu'un plus grand nombre de patients puissent vivre une vie plus saine', a déclaré Ilya Yuffa, président de Lilly International.