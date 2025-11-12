Eli Lilly abandonne le régime d'assurance-médicaments de CVS pour les travailleurs après l'accord sur l'obésité de Novo, selon Bloomberg News

Eli Lilly LLY.N abandonne le régime d'assurance-médicaments de CVS Health CVS.N pour ses employés après que CVS a cessé de couvrir son médicament contre la perte de poids en faveur d'un médicament concurrent de Novo Nordisk

NOVOb.CO , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

À partir du 1er janvier, les employés de Lilly couverts par le plan médical de l'entreprise seront automatiquement inscrits à une couverture pharmaceutique par l'intermédiaire du gestionnaire de prestations pharmaceutiques Rightway, selon un document consulté par Bloomberg.

En mai, CVS a déclaré que son unité de gestion des prestations pharmaceutiques Caremark avait décidé de retirer le médicament amaigrissant Zepbound de Lilly de sa liste de remboursement à partir du 1er juillet et de conserver son rival Wegovy après avoir négocié des prix plus favorables pour le médicament de Novo Nordisk, ajoutant que cela rendrait le médicament plus abordable pour les patients.

Le porte-parole de CVS, David Whitrap, a déclaré à Reuters que, bien quela société ne fasse pas de commentaires sur des clients spécifiques, la rétention globale des clients de Caremark se maintient dans une fourchette de 90 % année après année, ajoutant qu'elle offre des options qui couvrent à la fois Zepbound et Wegovy, mais que "cette option est plus coûteuse pour les promoteurs de régimes que notre formulaire commercial standard qui exclut Zepbound"

"Notre décision, en début d'année, de négocier Lilly et Novo l'un contre l'autre a permis à nos clients de réaliser d'importantes économies", a ajouté M. Whitrap.

Eli Lilly et Rightway n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de Bloomberg.

Novo est confronté à la concurrence croissante du Zepbound de Lilly et des médicaments copiés composés sur le marché des médicaments amaigrissants.

Wegovy et Zepbound sont les seuls médicaments très efficaces contre la perte de poids à base de GLP-1, vendus principalement aux États-Unis sous forme d'injections hebdomadaires.