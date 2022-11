Eli Lilly: abaissement d'objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 11:43

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce réduire sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2022 à entre 7,70 et 7,85 dollars (au lieu de 7,90 et 8,05 dollars), avec des revenus anticipés désormais entre 28,5 et 29 milliards de dollars (et non plus entre 28,8 et 29,3 milliards).



'Les réductions des fourchettes de BPA reflètent à la fois l'impact défavorable des taux de change ainsi qu'un effet de 0,06 dollar associé à des charges de R&D en cours et d'étapes de développement acquises sur le trimestre écoulé', explique-t-il.



Sur son troisième trimestre, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a engrangé un BPA ajusté en hausse de 12% à 1,98 dollar, pour des revenus en augmentation de 2% à 6,94 milliards (+7% à sur une base de changes constants).