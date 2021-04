ELI LILLY a trouvé un cocktail plus efficace contre les variants

(AOF) - Eli Lilly a demandé l'annulation de d'autorisation d'urgence accordée par la FDA à son traitement par anticorps bamlanivimab pour le Covid-19. Le laboratoire américain s'est aperçu que ce traitement fonctionnait mieux associé à un autre de son portefeuille : l'étesevimab. Le cocktail est plus efficace pour neutraliser les effets des variants britannique, d'Afrique du Sud, et brésilien. Il est également plus efficace contre le variant californien, qui représente actuellement 50% des cas de virus en Californie et plus de 10% des cas dans d'autres Etats.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.