Eli Lilly: a prolongé son OPA sur Point Biopharma

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé la prolongation de l'expiration de l'offre publique d'achat visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation des actions ordinaires de Point Biopharma Global, pour un prix d'achat de 12,50 $ par action en espèces.



L'offre publique d'achat, qui devait expirer le 16 novembre 2023 à 17h00, a été prolongée jusqu'au 1er décembre 2023 à 17h00, à moins que l'offre publique d'achat ne soit prolongée ou résiliée plus tôt, afin que les parties satisfassent à la condition d'offre minimale.



Toutes les approbations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction ont été obtenues.





