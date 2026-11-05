Elf Beauty relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action du fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N progresse de 4,73% à 119 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel de 18% à 20% pour les porter à une fourchette comprise entre 22% et 24% mercredi, en invoquant de solides efforts marketing et la poursuite de l’expansion internationale de sa marque de prestige Rhode

** Elf a annoncé une hausse de 51% de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre, à 520,8 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 470,3 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Les analystes de B. Riley déclarent: “Les statistiques relatives à la fidélité des clients de Rhode inspirent confiance quant à sa "capacité à perdurer", et le succès précoce des extensions de produits de la marque phare (produits capillaires, parfums) laisse entrevoir un long potentiel de croissance”

** La société a également relevé ses prévisions de bénéfice par action dilué ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les portant dans une fourchette comprise entre 3,82 et 3,86 dollars, contre une fourchette précédente de 3,50 à 3,55 dollars

** Sur 19 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 6 “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 121,7 dollars – données compilées par LSEG

** À la suite de la publication des résultats, au moins sept sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 49,4% depuis le début de l’année