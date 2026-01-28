Elevance prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison de coûts médicaux élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elevance Health ELV.N a prévu un bénéfice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, car l'assureur maladie s'attend à ce que les coûts médicaux plus élevés persistent dans l'année.

Les assureurs de santé ont lutté contre des coûts élevés persistants après un mouvement de désinscriptions et d'inscriptions au programme Medicaid, un programme gouvernemental américain destiné aux personnes à faible revenu, qui a frappé le secteur. Lorsque les États ont redéfini les critères d'éligibilité, de nombreux membres en bonne santé ont été retirés des listes, laissant derrière eux ceux qui ont besoin de services médicaux.

La demande de soins de santé est restée élevée au cours des deux dernières années dans des domaines tels que les services de santé comportementale et les médicaments spécialisés, ce qui a entraîné une hausse des coûts médicaux pour les assureurs.

"Grâce à une discipline tarifaire et à des investissements ciblés, nous renforçons la capacité bénéficiaire de notre plateforme diversifiée et restons confiants dans notre capacité à retrouver une croissance du BPA ajusté d'au moins 12 % en 2027", a déclaré Gail Boudreaux, la directrice générale de l'entreprise.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 d'au moins 25,50 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 26,90 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend également à une faible baisse à un chiffre du total des recettes d'exploitation en 2026.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 3,33 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 3,10 $ par action.