 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 238,69
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elevance dépasse les estimations de bénéfices grâce à la maîtrise des coûts par l'assureur maladie
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, détails sur Carelon aux paragraphes 11 et 12, graphique) par Sneha S K et Sriparna Roy

Elevance Health ELV.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, l'assureur maladie ayant réussi à maîtriser les coûts médicaux, ce qui a entraîné une hausse de 3 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Plusieurs assureurs tels qu' Elevance, UnitedHealth UNH.N et Centene CNC.N ont mis en garde contre les coûts élevés des plans soutenus par le gouvernement suite à la demande accrue de soins de santé aux États-Unis au cours des deux dernières années.

Malgré un environnement de soins de santé dynamique, les résultats d'Elevance sont conformes aux attentes et reflètent l' exécution disciplinée de la société à travers ses plateformes, a déclaré la directrice générale Gail Boudreaux.

"Alors que nous planifions pour 2026, nous restons disciplinés dans la gestion de ce que nous pouvons contrôler."

La société est le premier grand assureur santé à publier ses résultats du troisième trimestre.

En juillet, Elevance avait signalé des coûts médicaux élevés dans ses plans individuels conformes à l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, et dans ses plans Medicaid pour les personnes à faible revenu.

Les coûts pour le trimestre étaient "élevés, mais attendus" et plus élevés principalement en raison de son activité Medicare, a déclaré la société mardi.

Elevance a déclaré un ratio de perte médicale trimestriel, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 91,3%, plus élevé que 89,5% à la même période l'année dernière, mais pas aussi mauvais que les estimations des analystes de 91,73%.

"Les investisseurs sont soulagés que la situation ne se détériore pas davantage après un deuxième trimestre désastreux au cours duquel les réductions des prévisions chez Elevance et d'autres acteurs du secteur ont mis à l'épreuve la détermination des investisseurs", a déclaré Julie Utterback, une analyste chez Morningstar.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Carelon, sous lequel Elevance exploite son unité de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté d'environ 33 % pour atteindre 18,3 milliards de dollars, grâce à de récentes acquisitions dans les domaines de la santé à domicile et des services pharmaceutiques.

Elevance a également réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 d'environ 30 dollars par action, ainsi que son ratio de pertes médicales à 90 %.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de la société de 6,03 $a battu les estimations de 4,93 $, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CENTENE
35,600 USD NYSE +0,96%
ELEVANCE HEALTH
354,040 USD NYSE +1,53%
UNITEDHEALTH GRO
364,450 USD NYSE +2,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Coca-Cola dépasse les attentes au troisième trimestre et réaffirme ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:14 

    Le géant américain des sodas Coca-Cola a annoncé mardi des résultats pour le troisième trimestre meilleurs qu'escompté et a confirmé ses prévisions pour l'année complète, contentant Wall Street. De juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a généré un ... Lire la suite

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:09 

    Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank