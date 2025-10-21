Elevance dépasse les estimations de bénéfices grâce à la maîtrise des coûts par l'assureur maladie

(Actualisation des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, détails sur Carelon aux paragraphes 11 et 12, graphique) par Sneha S K et Sriparna Roy

Elevance Health ELV.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, l'assureur maladie ayant réussi à maîtriser les coûts médicaux, ce qui a entraîné une hausse de 3 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Plusieurs assureurs tels qu' Elevance, UnitedHealth UNH.N et Centene CNC.N ont mis en garde contre les coûts élevés des plans soutenus par le gouvernement suite à la demande accrue de soins de santé aux États-Unis au cours des deux dernières années.

Malgré un environnement de soins de santé dynamique, les résultats d'Elevance sont conformes aux attentes et reflètent l' exécution disciplinée de la société à travers ses plateformes, a déclaré la directrice générale Gail Boudreaux.

"Alors que nous planifions pour 2026, nous restons disciplinés dans la gestion de ce que nous pouvons contrôler."

La société est le premier grand assureur santé à publier ses résultats du troisième trimestre.

En juillet, Elevance avait signalé des coûts médicaux élevés dans ses plans individuels conformes à l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, et dans ses plans Medicaid pour les personnes à faible revenu.

Les coûts pour le trimestre étaient "élevés, mais attendus" et plus élevés principalement en raison de son activité Medicare, a déclaré la société mardi.

Elevance a déclaré un ratio de perte médicale trimestriel, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 91,3%, plus élevé que 89,5% à la même période l'année dernière, mais pas aussi mauvais que les estimations des analystes de 91,73%.

"Les investisseurs sont soulagés que la situation ne se détériore pas davantage après un deuxième trimestre désastreux au cours duquel les réductions des prévisions chez Elevance et d'autres acteurs du secteur ont mis à l'épreuve la détermination des investisseurs", a déclaré Julie Utterback, une analyste chez Morningstar.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Carelon, sous lequel Elevance exploite son unité de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté d'environ 33 % pour atteindre 18,3 milliards de dollars, grâce à de récentes acquisitions dans les domaines de la santé à domicile et des services pharmaceutiques.

Elevance a également réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 d'environ 30 dollars par action, ainsi que son ratio de pertes médicales à 90 %.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de la société de 6,03 $a battu les estimations de 4,93 $, selon les données compilées par LSEG.