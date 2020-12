Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electronic Arts va racheter Codemasters pour $1,2 md Reuters • 14/12/2020 à 10:06









14 décembre (Reuters) - L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts EA.O (EA) a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Codemasters CDM.L dans le cadre d'une opération évaluée à 1,2 milliard de dollars (988 millions d'euros) qui est supérieure à l'offre de Take-Two Interactive Software TTWO.O sur le groupe britannique. Dans le cadre de l'opération entre EA et Codemasters, les actionnaires de ce dernier recevront 604 pence par action, soit une prime de 13,1% par rapport au dernier cours de clôture du groupe. A la Bourse de Londres, le titre Codemasters s'envolait logiquement lundi de 18,9% à 635 pence une heure après les premiers échanges. L'offre de Take-Two, formulée le mois dernier, était de 485 pence par action. Take-Two n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Codemasters, éditeur notamment du jeu de simulation de course automobile Formula One sur Playstation 4, a souligné que son conseil d'administration considérait l'offre d'EA comme supérieure à la proposition Take-Two. (Tanishaa Nadkar à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ELECTRONIC ARTS NASDAQ +0.83% TAKE-TWO INTERAC NASDAQ +1.27%