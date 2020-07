Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electronic Arts : un broker regrette l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 13/07/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre Electronic Arts recule ce lundi de -1%, même si l'analyste Jefferies annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 115 à 140 dollars. 'Nous nous réchauffons quant au titre EA étant donné que le groupe a su faire preuve d'une bonne cadence de croissance annuelle du bénéfice par action et d'amélioration du pipeline non sportif (Star Wars: Squadrons, Battlefield...), explique le broker. Jefferies reste néanmoins neutre sur la valeur, en l'absence de catalyseurs à court terme.

Valeurs associées ELECTRONIC ARTS NASDAQ -0.43%