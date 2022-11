Electronic Arts plus pessimiste sur ses revenus ajustés annuels en raison de la vigueur du dollar

(AOF) - La publication trimestrielle d’Electronic Arts est mitigée. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 299 millions de dollars, soit 1,107 dollar par action, contre un profit de 294 millions de dollars, représentant 1,02 par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,45 dollar, soit 10 cents de plus que le consensus.

Les revenus ont augmenté de 4,3% à 1,9 milliard de dollars, dont 1,3 milliard de dollars (+7,7%) pour les services Live. En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,754 milliard de dollars alors qu'il était anticipé par le consensus à 1,81 milliard de dollars.

S'agissant de ses perspectives pour le trimestre en cours, l'éditeur américain de jeux vidéo cible des revenus ajustés entre 2,425 et 2,525 milliards de dollars, inférieurs aux attentes de Wall Street de 2,6 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 2,9 et 3,1 dollars alors que le marché vise 3,01 dollars.

Electronic Arts a de plus réduit sa prévision de revenus ajustés pour l'exercice de 200 millions de dollars en raison de la vigueur du dollar. Ils sont attendus entre 7,65 et 7,85 milliards de dollars, en hausse de 2% à 4%. Wall Street vise 7,93 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 6,95 dollars et 7,25 dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg s'élevant à 7,15 dollars.

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.