Electronic Arts plus optimiste sur ses profits annuels

(AOF) - Electronic Arts a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin septembre, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 294 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre un profit de 185 millions de dollars, représentant 63 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,58 dollar, soit 41 cents de plus que le consensus.

Les revenus ont augmenté de 58,6% à 1,83 milliard de dollars, dont 1,2 milliard de dollars (+39%) pour les services Live. En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,85 milliard de dollars alors qu'il était anticipé par le consensus à 1,76 milliard de dollars.

Grâce à cette bonne performance, l'éditeur américain de jeux vidéo est plus optimiste sur 2022. Il cible en données ajustées un bénéfice par action de 6,95 dollars et des revenus de 7,625 milliards de dollars contre respectivement 6,40 et 7,4 milliards de dollars auparavant.

