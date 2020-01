ELECTRONIC ARTS : les prévisions ressortent sous les attentes

(AOF) - L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts a dévoilé des prévisions inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 346 millions de dollars, soit 1,18 dollar par action, contre un profit de 262 millions de dollars, représentant 86 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,52 dollar, soit un cent de plus que le consensus.

Les revenus ont augmenté de 26,3% à 1,59 milliard de dollars, dont 1,1 milliard de dollars (+23,8%) pour les revenus digitaux. En données ajustées, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,978 milliard de dollars alors qu'il était anticipé par le consensus à 1,96 milliard de dollars.

Sur l'exercice 2019, l'éditeur américain de jeux vidéo cible en données ajustées un bénéfice par action de 4,65 dollars et des revenus de 5,15 milliards de dollars. Le consensus s'élève à 4,69 dollars pour le bénéfice par action.