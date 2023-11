Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electronic Arts: le sport soutient les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Electronic Arts a fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice 2023/2024, porté par le succès de ses jeux sportifs.



L'action du groupe de Redwood City (Californie) progressait en conséquence de plus de 5% dans les premières transactions à la Bourse de New York.



Il met notamment en évidence les performances meilleures que prévu de sa franchise EA Sports Madden NFL, dans le football américain, et de ses titres de football.



L'éditeur de jeux vidéo a annoncé que son jeu de football EA Sports FC 24 comptait déjà plus de 14,5 millions de comptes-clients quatre semaines après son lancement.



Son chiffre d'affaires a ainsi atteint 1,91 milliard de dollars sur le trimestre clos fin septembre, contre 1,90 milliard sur la même période de l'exercice précédent.



EA a également surpris en dégageant un bénéfice net meilleur que prévu, de 399 millions de dollars contre 299 millions un an plus tôt.





