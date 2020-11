Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electronic Arts : l'accord avec la NHL a été prolongé Cercle Finance • 05/11/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Electronic Arts a annoncé jeudi avoir prolongé pour plusieurs années son contrat avec la NHL, ce qui lui permettra de continuer à développer des jeux vidéos basés sur les équipes composant la Ligue nationale de hockey sur glace américaine. L'accord vient renouveler un partenariat vieux de 30 ans qui s'est traduit, le mois dernier, par le lancement d'EA SPORTS NHL 21, la dernière version de leur franchise phare sur PlayStation4 et Xbox One. Les termes financiers de leur accord n'ont pas été dévoilés. Electronic Arts a également annoncé jeudi une prolongation 'pour plusieurs années' de son partenariat avec l'UFC, ce qui lui permettra de continuer de concevoir des jeux vidéos adaptés de combats officiels d'arts martiaux mixtes (MMA). Là encore, les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

