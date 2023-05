Electronic Arts finit " l'année fiscale en beauté "

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

AOF - EN SAVOIR PLUS

S'agissant du nouvel exercice, Electronic Arts cible des revenus ajustés entre 7,3 et 7,7 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 6,35 et 6,95 dollars alors que le marché vise 6,46 dollars.

" La performance record des services en direct et l'augmentation de l'engagement, en particulier de notre franchise EA Sports FIFA, ont permis d'enregistrer des réservations nettes supérieures aux prévisions au quatrième trimestre, ce qui a permis de terminer l'année fiscale en beauté ", a commenté le directeur financier, Chris Suh.

(AOF) - Electronic Arts est attendu en hausse à Wall Street grâce à de bons résultats. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le concurrent d’Ubisoft a essuyé une perte nette de 12 millions de dollars, soit - 4 cents par action, contre un profit de 225 millions de dollars, représentant 80 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,78 dollars, supérieur au consensus de 1,31 dollar.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.