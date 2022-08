Electronic Arts en passe d'être racheté par Amazon

(AOF) - Electronic Arts est attendu en forte hausse à l'ouverture. Selon US Today, Amazon va annoncer un accord en vue de racheter l'éditeur de jeux vidéo. Le secteur des jeux est en ébullition depuis l'annonce du rachat d'Activison Blizzard par Microsoft. Le media américain précise qu'Apple, Amazon et Walt Disney étaient aussi sur les rangs. Le prix de l'opération n'a pas encore été communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.