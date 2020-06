Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electronic Arts : en hausse, mais un broker reste à Conserver Cercle Finance • 23/06/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le titre Electronic Arts avance ce mardi de +3%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, même si le groupe américain a indiqué que ses performances au T1 avaient été 'vraiment meilleures' que ce qui était attendu. 'EA n'a pas fourni de mise à jour financière officielle, mais a noté qu'ils continuent d'adopter une approche prudente s'agissant des résultats de l'exercice (notez que FIFA et Madden arriveront une semaine plus tard que prévu, ce qui aura un impact sur les chiffres)', retient le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 115 dollars sur la valeur.

Valeurs associées ELECTRONIC ARTS NASDAQ +2.64%