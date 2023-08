Electronic Arts : des résultats trimestriels en progression

(AOF) - Développeur et producteur mondial de jeux vidéo, Electronic Arts (EA) a dégagé un résultat net au premier trimestre 2023/2024 de 402 millions de dollars contre 311 millions de dollars il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, son flux de trésorerie d'exploitation est de 359 millions de dollars alors qu'il était négatif à hauteur de 78 millions de dollars il y a un an. Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,924 milliard de dollars sur ce premier trimestre contre 1,76 milliard de dollars il y a un an à la même période.

Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation se sont élevées à 359 millions de dollars pour ce trimestre et à 1,987 milliard de dollars sur les douze derniers mois.

En outre, EA a racheté 2,6 millions d'actions pour 325 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui porte le total pour les douze derniers mois à 10,5 millions d'actions pour 1,300 milliard de dollars.

Coté perspectives, le groupe indique que sur l'année fiscale 2023/2024 ses recettes nettes devraient se situer entre 7,3 et 7,7 milliards de dollars.

Son revenu net devrait se situer entre 947 millions et 1,087 milliard de dollars.

Le flux de trésorerie d'exploitation devrait se situer entre 1,7 et 1,85 milliard de dollars.

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.