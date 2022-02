Electronic Arts: des performances record au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:25

(CercleFinance.com) - L'action Electronic Arts gagnait 4% mercredi en début de journée à la Bourse de New York, l'éditeur de jeux vidéo profitant de ses résultats trimestriels 'record' publiés la veille.



Dans un communiqué paru hier soir, le groupe californien indique que son chiffre d'affaires a progressé de 7% pour atteindre 1,79 milliard de dollars sur son troisième trimestre clos le 31 décembre.



EA, qui publie notamment les jeux 'FIFA', 'The Sims', 'Need for Speed' ou 'Star Wars', a dégagé un bénéfice net trimestriel de 66 millions de dollars, soit 23 cents par action, contre 211 millions de dollars, ou 72 cents par titre, un an plus tôt.



'Le troisième trimestre a été le meilleur enregistré dans l'histoire du groupe pour ce qui concerne les commandes nettes, la rentabilité courante et la génération de cash', a tenu à souligner Blake Jorgensen, le directeur financier du groupe.



Sur une base annualisée, ces commandes nettes totalisent désormais plus de 7,25 milliards de dollars, ce qui correspond à une hausse de 22% d'une année sur l'autre.