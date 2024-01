Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: vers de nouvelles nominations au conseil information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Electrolux fait savoir que son comité de nomination proposera l'élection de Geert Follens, Daniel Nodhäll et Michael Rauterkus en tant que nouveaux membres du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle d'Electrolux du 27 mars 2024.



Le comité de nomination proposera en outre la réélection de Petra Hedengran, Ulla Litzén, Karin Overbeck, David Porter et Jonas Samuelson, en tant que membres du conseil d'administration.



Il sera aussi proposé d'élire Torbjörn Lööf comme nouveau président du conseil d'administration succédant à Staffan Bohman.







