Electrolux:va céder l'activité chauffe-eau en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Electrolux Group annonce avoir signé un accord prévoyant la cession de son activité de chauffe-eau en Afrique du Sud sous la marque Kwikot pour une valeur d'entreprise de 2,4 milliards de ZAR (environ 120 ME) à Haier Smart Home.



La cession inclut la marque Kwikot et les installations de production de chauffe-eaux (geysers) situées à Johannesburg, et fait partie de la stratégie visant à céder les actifs non essentiels.



La vente devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2024 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.







