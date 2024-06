Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: signature d'un prêt avec la NIB information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électroménager Electrolux indique avoir signé, avec la Banque nordique d'investissement (NIB), un prêt de 150 millions de dollars sur huit ans lié au développement durable pour refinancer sa dette existante.



Le groupe suédois rappelle avoir été l'une des 100 premières entreprises au monde à adhérer à l'initiative Science Based Targets (SBTi) et à faire approuver ses objectifs de réduction des émissions de CO2 par SBTi en 2018.



La marge d'intérêt du prêt NIB est liée à ses objectifs validés par la SBTi en 2023 sur les scopes 1, 2 et 3, ainsi qu'à un objectif supplémentaire de réduction des émissions de CO2 dues à l'utilisation des produits vendus de 1% par an jusqu'en 2027.





