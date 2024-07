Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: réduction de la perte nette au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part d'une perte nette de 80 millions de couronnes suédoises au titre de son deuxième trimestre 2024, en forte baisse par rapport à celle de 648 millions essuyée un an auparavant, avec une marge d'exploitation redevenue positive à +1,2% contre -0,4%.



A un peu plus de 33,8 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires du fabricant d'appareils électroménagers a augmenté de 6,8% en organique, tiré par des volumes plus élevés dans tous ses domaines d'activité, alors que l'évolution des prix s'est montrée négative.



'Malgré des conditions de marché difficiles, le mix s'est amélioré, soutenu par les nouvelles plateformes modulaires et l'offre de produits attrayante', pointe Electrolux, qui s'attend en outre à ce que ses réductions de coûts portent leurs fruits au second semestre.





