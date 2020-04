Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : réalise deux émissions obligataires Cercle Finance • 06/04/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Electrolux a réalisé deux émissions obligataires pour un montant de 3,4 milliards de couronnes suédoises (environ 310 millions d'euros) alors que le fabricant d'appareils électroménagers fait face à des effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Les deux prêts obligataires dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Note) de la société arrivent à échéance en 2023. Un prêt est émis à un taux fixe et porte sur un coupon de 1,995% par an, tandis que l'autre a un taux d'intérêt variable. Electrolux a pris des mesures 'agressives' pour réduire le risque sur les bénéfices et les flux de trésorerie en raison de la pandémie de coronavirus. Parmi les différentes mesures, son conseil d'administration a décidé qu'aucun dividende ne serait versé aux actionnaires pour l'exercice 2019.

